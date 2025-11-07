В Томской области завели дело из-за контрабанды леса более чем на 1,6 млн рублей

По данным следствия, подозреваемый намеревался переправить лес за границу

ТОМСК, 7 ноября /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Томской области по факту контрабанды древесины. Местный житель попытался нелегально вывезти лес за границу по поддельным документам, предотвращенный ущерб составил более 1,6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Службой Кемеровской таможни по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый намеревался переправить лес за границу, предоставив документы, содержащие недостоверные сведения, но его остановили во время совершения преступления. Объем предотвращенного ущерба оценивается более чем в 1,6 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление других участников преступной схемы.