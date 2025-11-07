Во Владимирской области при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Еще один человек пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар на площади 250 кв. м произошел в многоквартирном доме в селе Ивановском Суздальского района Владимирской области, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"7 ноября в 01:03 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме по адресу: Суздальский район, с. Ивановское, ул. участок 3, д. 4, на предварительной площади 250 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в результате пожара погиб мужчина 1969 года рождения, женщина 1945 года была госпитализирована из-за отравления угарным газом.