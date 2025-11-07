В Днепропетровской области второй день ограничивают движение поездов

Также изменили курсирование подвижных составов из области, следующих в подконтрольное Киеву Запорожье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Движение поездов ограничено 7 ноября в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщили в "Укржелдороге".

"7 ноября временно не будет курсировать ряд поездов. Речь о сообщении №7303 и №7304 Днепропетровск - Каменское - Днепропетровск и №6010 Пятихатки - Днепропетровск", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Также будет ограничено движение подвижных составов из области, следующих в подконтрольное Киеву Запорожье.

Вечером 5 ноября сообщалось о взрывах в городе Каменское, в это же время в регионе действовал режим воздушной тревоги. 6 ноября в своем Telegram-канале и. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил, что в этом населенном пункте "получили повреждения инфраструктура, транспортное предприятие". В тот же день сообщалось, что не будут курсировать несколько пригородных поездов в направлении Днепропетровск - Каменское и обратно, а движение других подвижных составов ограничат.