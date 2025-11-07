В Москве на Ленинградском проспекте водитель иномарки сбил инвалида-колясочника

Мужчина от полученных травм умер на месте

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Водитель Peugeot сбил инвалида-колясочника, который передвигался по проезжей части на Ленинградском проспекте в Москве. В результате аварии мужчину отбросило на встречную полосу, где его насмерть сбила Toyota. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома 1 водитель Peugeot совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель Toyota", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ уточнили, что мужчина от полученных травм умер на месте. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. "Движение в районе дорожной аварии затруднено, выбирайте маршруты объезда", - добавили в управлении.

В столичной прокуратуре сообщили ТАСС, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту дорожной аварии, находятся на контроле в прокуратуре Северного административного округа.