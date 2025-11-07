Россияне во Вьетнаме не обращались за помощью из-за тайфуна "Калмаэги"

ХАНОЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Граждане России не обращались за помощью в посольство РФ в Ханое и в российские генеральные консульства в Хошимине и Дананге из-за тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральную часть Вьетнама. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во всех трех дипучреждениях.

Ни на телефоны экстренной связи, ни по электронной почте, ни на официальные аккаунты посольства и генеральных консульств в социальных сетях звонков и письменных обращений о помощи не поступало, подтвердили российские дипломаты.

Ранее генеральное консульство России в Дананге в связи с приближением тайфуна "Калмаэги" рекомендовало находящимся в регионе соотечественникам "воздержаться от передвижений, запастись продуктами питания, питьевой водой, выполнять рекомендации местных органов правопорядка и следить за официальными источниками информации".

Тайфун пронесся по нескольким центральным провинциям, вызвав там проливной дождь и сильный ветер в ночь с 6 на 7 ноября. Согласно данным местных властей на утро 7 ноября, в результате шторма в провинциях Даклак и Зялай погибли пять человек, еще шесть получили ранения и травмы. Из-за ураганного ветра свыше 50 домов рухнули и почти 2,6 тыс. строений были повреждены, более 1,6 млн жителей центрального региона остались без электричества. Также сообщается, что из-за сильных волн были потоплены девять рыбацких лодок.

Тропический шторм "Калмаэги", ставший 13-м в этом году тайфуном, вошедшим в акваторию Южно-Китайского моря, пришел во Вьетнам со стороны Филиппин. Там в результате его последствий погибли свыше 140 человек, а более 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщили в Управлении гражданской обороны Филиппин, в 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.