В Петербурге завели дело после исчезновения семейной пары в ОАЭ

По данным следствия, 2 октября пропавшие должны были встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатте

Редакция сайта ТАСС

Дубай, ОАЭ © Kirill Neiezhmakov/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело в Санкт-Петербурге по факту безвестного исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В сообщении говорится, что следственные органы Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Ранее родственники семейной пары, которая постоянно проживала в городе Дубае, обратились в правоохранительные органы Санкт-Петербурга с заявлением о ее безвестном исчезновении.

По данным следствия, 2 октября молодые люди должны были встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатте. Для этого личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на встречу. После связь с супружеской парой пропала.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления их местонахождения. Следователи СК РФ во взаимодействии с представителями правоохранительных органов ОАЭ и МВД России проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента. "Проводится работа по раскрытию этого преступления", - заключили в СК.