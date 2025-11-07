Домодедовские таможенники пресекли контрабанду украшений на 11,2 млн рублей

В ходе досмотра в чемодане гражданки обнаружили 30 браслетов, а в рюкзаке - 2 браслета, 2 пары серег, 9 кулонов и подвеску из драгоценных металлов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Домодедово пресекли контрабанду украшений на 11,2 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 11,2 млн рублей у россиянки, прибывшей из Дубая", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, женщину остановили на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. Однако при сканировании багажа инспектор выявил перемещение в нем украшений.

"В ходе последовавшего досмотра в чемодане гражданки обнаружено 30 браслетов, а в рюкзаке - 2 браслета, 2 пары серег, 9 кулонов и подвеска из драгоценных металлов. Также женщина сняла со своей шеи колье с кулоном и предъявила инспектору", - говорится в сообщении.

При этом она заявила, что все товары везет для личного пользования, а с таможенными правилами не знакома. Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из золота 750-й и серебра 925-й проб, а вставки выполнены из бриллиантов, аметистов, кварца, оникса и халцедона.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.