ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью почти 70 БПЛА

В хуторе Михайловка при атаке дрона погиб мирный житель

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 70 беспилотников и выпустили более 40 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Валуйском муниципальном округе села Борки, Казинка, Казначеевка, Посохово и Тулянка, а также хутора Леоновка и Михайловка атакованы 11 беспилотниками, 6 из которых подавлены. В хуторе Михайловка в результате атаки дрона погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте", - написали в оперштабе, добавив, что поврежден объект инфраструктуры.

По Белгородскому району ВСУ выпустили один БПЛА, поврежден частный дом, по Волоконовскому району - три беспилотника, в результате атаки FPV-дрона на социальный объект ранена женщина. По информации оперштаба, пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, продолжает лечение амбулаторно, также поврежден социальный объект.

Краснояружский район атакован с помощью 13 боеприпасов и 14 беспилотников, Грайворонский округ - 31 боеприпаса и 31 беспилотника.

В больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 2 ноября в селе Новостроевка-Первая, он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Повреждены четыре частных дома и оборудование на территории сельхозпредприятия. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью двух боеприпасов и девяти беспилотников, при атаке FPV-дрона ранен мужчина, ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно.