В Москве мужчина вытолкнул гражданку Нигерии с балкона пятого этажа

Пострадавшая была передана сотрудникам медицинской бригады

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция устанавливает обстоятельства падения женщины с балкона квартиры на пятом этаже жилого дома в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Около 04:00 мск в дежурную часть ОМВД по району Дорогомилово поступило сообщение о падении человека с высоты. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что с балкона 5-го этажа выпала женщина, которая звала помощь на иностранном языке. Пострадавшая была передана бригаде медиков", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в квартире, с балкона которой, предположительно, выпала женщина, задержан мужчина 1986 г. р. Он доставлен в ОМВД для дальнейших разбирательств.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", - пояснили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что пострадавшая является гражданкой Нигерии, по предварительным данным, она занимается проституцией.