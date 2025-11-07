В Югре во время пожара погиб спасатель

Семье Рунара Сафиуллина будет оказана помощь и поддержка

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Пожарный погиб во время поиска возможного пострадавшего в горящем дачном доме в садово-огородном товариществе в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Возгорание в дачном доме в СОТ "Водник" в Нижневартовске произошло сегодня ночью. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Внутри строения, со слов очевидцев, мог быть мужчина, огнеборцы направились на поиски и спасение человека. К сожалению, в результате трагических обстоятельств во время разведки и поиска возможного пострадавшего погиб Рунар Сафиуллин", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что семье погибшего пожарного будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.