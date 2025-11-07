Жителя Приангарья осудили на 6,5 года колонии за призывы к терроризму в соцсетях

Также мужчине запретили размещать информацию в течение пяти лет в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и в интернете

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил 56-летнего жителя Иркутской области к 6 годам 6 месяцам колонии за призывы к терроризму. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, с использованием сети Интернет) <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также ему запрещено размещать информацию в течение пяти лет в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и в интернете.

По информации суда, мужчина с 2023 по 2025 год размещал в нескольких группах в Telegram комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении государственных деятелей России, а также оправдывал теракты на территории страны. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками регионального УФСБ.