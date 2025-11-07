Житель Омска поджег свою квартиру, чтобы отомстить жене

Из-за пожара в многоэтажном доме было эвакуировано около 50 человек

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Пожилой житель Омска после ссоры с переехавшей женой поджег в своей квартире диван, на котором она раньше спала, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В результате из-за пожара в многоэтажном доме было эвакуировано около 50 человек, пострадало пять квартир.

"Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Омску позвонил 68-летний житель Кировского округа с угрозами поджечь свою квартиру. Вскоре после этого из пожарной части поступило сообщение об открытом горении в квартире по тому же адресу. <…> В ходе предварительной проверки установлено, что мужчина поссорился с супругой, которая долгое время проживает отдельно. Он пояснил, что не смог ей дозвониться и с целью мести поджег диван, на котором она раньше спала", - сообщили в пресс-службе.

Из многоэтажного дома было эвакуировано около 50 человек. Огонь повредил одну из трех комнат в квартире, также нанесен ущерб четырем соседним квартирам. Поджигатель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, был задержан.