Прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным и их соучастнику

Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу

Валерия Чекалина © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также их соучастника Романа Вишняка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерии и Артема Чекалиных. <…> Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Романа Вишняка, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, также утверждено прокурором", - говорится в сообщении.

Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Все трое обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Установлено, что с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины и Вишняк вместе с соучастниками в составе организованной группы при продаже через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более чем 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.