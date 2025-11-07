Сибиряка, который поджег автомобиль полиции, арестовали

По версии следствия, мужчина стал жертвой мошенников

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу 23-летнего жителя Новокузнецка, который поджег служебный автомобиль полиции и повредил электроподстанцию по требованию мошенников. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 23-летнего жителя г. Новокузнецка. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), а также в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина стал жертвой мошенников и действовал по их указаниям. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, под предлогом возврата похищенных у него и его отца денежных средств в сумме около 400 тыс. рублей, принудили его к совершению ряда преступлений. При этом 150 тыс. рублей мужчина снял со счета своего отца.

Изначально обвиняемый должен был поджечь электроподстанцию в Заводском районе Новокузнецка, но его попытка не увенчалась успехом. После этого он поджег служебный автомобиль полиции. Свои действия он снимал на мобильный телефон и направлял записи кураторам. Позднее выяснилось, что он причастен к повреждению электрической подстанции по улице Полесской в Новокузнецке 4 ноября 2025 года, когда часть города на непродолжительное время осталась без света.