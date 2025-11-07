Суд вернул протокол по первому в РФ делу о поиске экстремистских материалов

Его передали полицейским для доработки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Свердловской области вернул полицейским для устранения недостатков протокол об административном правонарушении, составленный в отношении местного жителя за поиск заведомо экстремистских материалов. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что молодого человека судят за поиск экстремистских материалов, в его телефоне нашли более 30 запрещенных ссылок. Это первый случай в стране, освещаемый в СМИ.

"Все верно", - ответила собеседница агентства на вопрос о том, вернул ли суд протокол полицейским для доработки.

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в КоАП, вводящие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Потенциально за открытие ссылки в браузере компьютера или смартфона, ведущей на один из 5 433 запрещенных материалов, гражданин может получить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.