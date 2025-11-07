В Днепропетровске запретили использовать "русскоязычный культурный продукт"

Решение принял исполкомом горсовета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Днепропетровска на юго-востоке Украины запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта". Об этом сообщила пресс-служба украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской.

"В Днепропетровске по обращению уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта", - говорится в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что решение принято исполкомом горсовета. Цель - защита украинского информационного пространства "от гибридных влияний" России и "преодоление последствий длительной русификации", подчеркивается в публикации.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.