На Ангаре произошло подтопление двух теплоходов
Редакция сайта ТАСС
10:33
ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Два теплохода подтопило на реке Ангара в Иркутской области. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с судами в акватории реки Ангары. По предварительным данным, сегодня в затоне Иркутской РЭБ флота АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" произошло подтопление двух теплоходов - "Ангарск" и "Хабаровск". Угроза экологической безопасности отсутствует", - говорится в сообщении.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.