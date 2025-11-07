На Ангаре произошло подтопление двух теплоходов

Угрозы экологической безопасности нет

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры/ ТАСС

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Два теплохода подтопило на реке Ангара в Иркутской области. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с судами в акватории реки Ангары. По предварительным данным, сегодня в затоне Иркутской РЭБ флота АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" произошло подтопление двух теплоходов - "Ангарск" и "Хабаровск". Угроза экологической безопасности отсутствует", - говорится в сообщении.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.