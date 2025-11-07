Порядка 17 тыс. жителей Курской области остались без света из-за атаки ВСУ
КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты энергетики в приграничье Курской области, без электричества остались порядка 17 тыс. потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что в Рыльске и его пригороде есть перебои с электроснабжением, "враг вновь подло ударил по объектам энергетики". Он добавил, что без света остались порядка 17 тыс. потребителей в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Бригады начнут восстановительные работы, "как только позволит обстановка".
Губернатор Курской области отметил, что высокая активность дронов ВСУ в городе Рыльске наблюдается с раннего утра. В результате удара одного из них по территории домовладения повреждены забор и посечен автомобиль, добавил глава региона. Также активность дронов Вооруженных сил Украины отмечена в Никольниковском, Малогеушевском, Октябрьском сельсоветах и в населенных пунктах Беловского района, проинформировал Хинштейн.