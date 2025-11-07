В Лувре модернизируют систему видеонаблюдения после ограбления

Директор музея Лоранс де Кар сообщила о разработке "генерального плана" по улучшению безопасности

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Руководство Лувра разработало план улучшений системы безопасности после ограбления. В частности, будет усовершенствована система видеонаблюдения, сообщила директор музея Лоранс де Кар.

Как передает Agence France-Presse, в четверг Счетная палата Франции опубликовала доклад, в котором раскритиковала парижский музей за пренебрежение безопасностью. В пятницу де Кар созвала срочное совещание руководства музея по итогам которого заявила, что "в полной мере осознала масштаб проблем в области безопасности". Руководство Лувра, добавила директор, разработало "генеральный план", который состоит "из целого ряда улучшений, в частности, в области видеонаблюдения". Де Кар назвала видеонаблюдение "одним из наиболее уязвимых мест" в системе безопасности музея. План, по словам директора, должен вступить в силу уже в пятницу.

Де Кар также отметила, что сейчас Лувр "нельзя назвать музеем XXI века" и чтобы стать таковым, в нем должна пройти "модернизация".

6 ноября Счетная палата Франции в своем отчете указала на недостаточные меры безопасности в Лувре - руководство неправильно расставляло приоритеты при расходовании бюджета, уделяя наибольшее внимание мероприятиям по внешнему преображению и повышению привлекательности музея. Помимо этого, ведомство оценило стоимость анонсированного президентом Франции Эмманюэлем Макроном в январе этого года проекта по обновлению Лувра в €1,15 млрд вместо предполагавшихся 700-800 млн евро.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она также допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.