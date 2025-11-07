Спонсировавший терроризм белгородец получил девять лет колонии

Ему также назначили штраф 300 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил белгородца, финансировавшего запрещенную в России международную террористическую организацию, к девяти годам лишения свободы и штрафу 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Приговором суда фигурант признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области установлено, что мужчина через социальную сеть под видом сбора на гуманитарные нужды в одной из развивающихся стран отправил денежные средства международной террористической организации.