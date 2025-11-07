В Карелии мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера

Он получил 13 лет исправительной колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Карелии в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Его приговорили к 13 годам исправительной колонии строгого режима, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по республике.

"Собранные следователями <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) <...>. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что молодой человек являлся администратором канала в одном из мессенджеров. В феврале 2024 года он вступил в переписку циничного характера с малолетней потерпевшей. В ходе диалога житель Карелии приглашал девушку к совместным сексуальным действиям, а также совершал иные насильственные действия указанного характера.

Информация о размещении молодым человеком контента в сети получила широкий резонанс. Преступный характер его действий был подтвержден в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники МВД. При силовой поддержке Росгвардии фигурант был задержан, на время предварительного следствия содержался под стражей. Вину в совершенном преступлении он признал частично.