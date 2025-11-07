В офисе и доме управляющего отделением Нацбанка по Ингушетии прошли обыски

Изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигуранта

МАГАС, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Ингушетии провели обыски в офисе и дома у управляющего отделением Банка России - Национального банка по республике Южного главного управления Банка России в связи с возбужденным уголовным делом о растрате. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

"В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Ингушетии уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) установлена причастность к хищению имущества Банка России управляющего отделением. В ходе обысковых мероприятий в рамках уголовного дела на рабочем месте и по адресу проживания фигуранта обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигуранта уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее Магасский районный суд арестовал управляющего отделением Нацбанка на два месяца. В суде уточняли, что арестованный не сообщил в главное управление банка о том, что его родственник, являющийся заведующим системно-техническим сектором отдела информатизации отделения банка, похитил мобильную рабочую станцию стоимостью 109,7 тыс. рублей. Также он не стал его увольнять и привлекать к ответственности за содеянное, а после подготовил фиктивную накладную для сокрытия факта хищения имущества банка. Всего с 2023 по 2024 год родственником управляющего при его поддержке причинен материальный ущерб в размере более 4 млн рублей.