В ДНР арестовали двух школьников по подозрению в попытке устроить теракт

Подростки согласились за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф на железной дороге

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. В ДНР два школьника подозреваются в попытке поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщили в объединенной пресс-службе Верховного суда ДНР и управления судебного департамента в регионе.

"Ворошиловским межрайонным судом Донецка рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух школьников, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. <...> Суд, рассмотрев ходатайства, приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, пришел к выводу о необходимости их удовлетворения", - сказано в сообщении.

В материалах дела есть данные о том, что фигуранты согласились за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф на железной дороге. Они не смогли совершить задуманное благодаря реакции правоохранителей.