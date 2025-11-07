На красной ветке московского метро произошел сбой

Причиной стал человек на путях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов временно увеличивали на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили, что движение поездов вводится в график.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, "инцидент произошел на станции метро "Университет". "Пассажир упал под прибывающий поезд, но машинист успел затормозить. Человек остался жив", - сказал собеседник агентства. По его словам, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В новость внесены измнения (15:26 мск) - добавлена информация о восстановлении движения поездов.