В Тобольске арестовали замначальника полиции

Его подозревают в организации азартных игр и взятке

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о незаконной организации и проведении азартных игр, а также о получении взятки в крупном размере в отношении заместителя начальника полиции МО МВД России "Тобольский" Диогина Ламбрянова и еще двух жителей региона. Ламбрянова и лидера преступной группы заключили под стражу, еще одного фигуранта поместили под домашний арест, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона, а также заместителя начальника полиции МО МВД России "Тобольский". В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 мая по 5 ноября этого года двое фигурантов арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени и оборудовали их специальными компьютерами с подключением к интернету для проведения незаконных азартных игр. Уточняется, что Ламбрянов через посредника получил взятку от одного из фигурантов в размере более 150 тыс. рублей за покровительство и содействие в ведении нелегального бизнеса.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и иных лиц, причастных к совершению данного преступления. Все оборудование изъято. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России.