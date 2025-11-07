ТАСС: в Калужской области задержали предполагаемого лидера межэтнической ОПГ

Члены группировки занимались взиманием долгов с предпринимателей

КАЛУГА, 7 ноября. /ТАСС/. Оперативники ФСБ задержали в Обнинске Калужской области предполагаемого лидера межэтнической организованной преступной группы (ОПГ). Он подозревается в вымогательстве денег у предпринимателей, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Обнинске задержан предполагаемый лидер межэтнической ОПГ, состоявший в запрещенной экстремистской организации. Подозреваемый также занимался вымогательством в Обнинске и Балабанове", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, члены ОПГ занимались взиманием долгов с предпринимателей и, предварительно, могли получать у бизнесменов за раз до 30 млн рублей. В качестве вознаграждения оставляли себе от 30% до 50% суммы долга, общая сумма незаконно полученного дохода уточняется. Задержанный мужчина ранее отбывал наказание, в это время он поддерживал отношения с зарубежными преступными лидерами и действовал в их интересах, организовав сбор денежных средств с других осужденных. Участниками группировки являлись преимущественно выходцы из Дагестана, Чечни и Армении.