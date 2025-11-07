На Украине поймали мошенника, обещавшего работу в офисе Зеленского

Мужчина хотел выманить $100 тыс., сообщил украинский политик Андрей Ермак

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о поимке группы мошенников, которую возглавлял его однофамилец, представлявшийся двоюродным братом и обещавший устроить на работу в офис.

"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д. С., который представлялся моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка", - написал Ермак в Telegram-канале.

По его словам, тот мужчина использовал эту легенду, чтобы "выманить $100 тыс. за то, чтобы якобы устроить кого-нибудь на высокую должность" в офис Зеленского.