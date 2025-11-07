ПРООН: в Газе тонны мусора привели к всплеску кожных и желудочных заболеваний

Антисанитарные условия представляют серьезную угрозу для здоровья местного населения, предупредил глава отделения Программы развития ООН в анклаве Алессандро Мракич

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Сектор Газа завален тоннами мусора, антисанитарные условия представляют серьезную угрозу для здоровья местного населения. Об этом заявил агентству Reuters глава отделения Программы развития ООН (ПРООН) в Газе Алессандро Мракич.

"Масштабы проблемы с отходами в Газе огромны. Мы говорим о 2 млн тонн неутилизированных отходов по всей Газе", - сказал он. Мракич подчеркнул, что риски для экологии, водоносного горизонта и здоровья населения "колоссальны".

Многие местные жители жалуются на возникновение желудочных и кожных заболеваний. Действующие на местах врачи объясняют сложившуюся обстановку загрязненной окружающей средой.

"Кожные болезни широко распространились из-за скученности в палатках [где располагаются жители Газы], которые поставлены рядом со свалками мусора", - пояснил дерматолог полевого госпиталя в городе Хан-Юнисе Сами Абу Таха.

В публикации говорится, что ООН разрабатывает пути решения проблемы, включая проекты строительства перерабатывающих заводов, которые смогут вырабатывать электроэнергию из отходов. Однако, как отмечают в организации, для немедленных действий требуется доступ к тяжелой технике и оборудованию, чтобы начать полноценную очистку территории.