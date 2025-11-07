В Карелии нашли тело второго пропавшего после опрокидывания судна

Первого погибшего обнаружили и подняли 5 ноября

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 ноября. /ТАСС/. Водолазы МЧС нашли и подняли из воды тело второго человека, который пропал после опрокидывания лодки на озере Долгое в Олонецком районе. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС по Карелии.

"1 ноября в Олонецком районе на озере Долгое перевернулась лодка, в которой находились три человека. Один самостоятельно добрался до берега, двое других пропали без вести. Водолазами специализированной пожарно-спасательной части МЧС Республики Карелия найдены и подняты из воды оба тела пропавших. Первый погибший обнаружен и поднят 5 ноября, второй - сегодня. Тела доставлены на берег для передачи сотрудникам полиции", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным СК, во время движения судно потеряло устойчивость и опрокинулось, три человека оказались в воде.