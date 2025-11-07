В Курской области ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ
13:39
КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. В Рыльском районе Курской области 12-летний мальчик получил акубаротравму и мелкие осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он написал в Telegram-канале, что в селе Октябрьское Рыльского района из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины на движущийся автомобиль получил ранения ребенок. "У 12-летнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения", - уточнил Хинштейн. Родственники ребенка самостоятельно доставили его в Курскую областную больницу, где врачи оказали ему "всю необходимую помощь".