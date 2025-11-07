В Курской области ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ

У 12-летнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. В Рыльском районе Курской области 12-летний мальчик получил акубаротравму и мелкие осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Он написал в Telegram-канале, что в селе Октябрьское Рыльского района из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины на движущийся автомобиль получил ранения ребенок. "У 12-летнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения", - уточнил Хинштейн. Родственники ребенка самостоятельно доставили его в Курскую областную больницу, где врачи оказали ему "всю необходимую помощь".