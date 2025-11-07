МЧС показало видео с места падения вертолета в Дагестане

Погибли четыре человека, еще трое пострадали

ТАСС, 7 ноября. МЧС России опубликовало кадры с места падения вертолета Ка-226 в районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района в Дагестане. На видео спасатели тушат возникший при крушении пожар.

Как сообщалось ранее, при падении вертолета погибли четыре человека, еще трое пострадали. Вертолет летел из Кизляра в Избербаш, уточнили в ГУ МЧС по республике. По информации оперативных служб, при падении он разрушил частный дом, людей внутри не было.

В качестве причины крушения рассматривается техническая неисправность. СК завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).