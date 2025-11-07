В Петербурге арестовали двоих обвиняемых в убийстве семьи в ОАЭ

Процесс проходил в закрытом режиме

Редакция сайта ТАСС

© Александра Подервянская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов дела об убийстве семейной пары из Петербурга в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело в Санкт-Петербурге по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Один из фигурантов уже заключен под стражу.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шарыпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. <…> Срок меры - 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)", - говорится в сообщении.

Шарыпова задержали 6 ноября, в этот же день ему было предъявлено обвинение, вину признал частично. Просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее суд арестовал Константина Шахту - еще одного фигуранта этого дела. Процесс также проходил в закрытом режиме. Фигурант был задержан 6 ноября, 7 ноября ему предъявлено обвинение, вину не признал. Возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

О деле

Согласно данным ряда местных СМИ и Telegram-каналов, пропавшими являются супруги Роман и Анна Новак, мужчина занимался криптобизнесом.

Пропавший вместе с супругой в ОАЭ житель Санкт-Петербурга, предположительно, мог быть осужден в 2020 году за мошенничество. Соответствующие материалы, где фигурантом является полный тезка пропавшего, были опубликованы объединенной пресс-службой судов города пять лет назад. Тогда суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима, а также взыскал ущерб в пользу потерпевших 3,3 млн рублей и 4 млн рублей.

Официальным подтверждением того, что в ОАЭ пропали именно Роман и Анна Новак, ТАСС на данный момент не располагает.