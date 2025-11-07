Экс-начальника филиала ВСК осудили за взятки при контрактах с Минобороны

Ему также назначили штраф 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил бывшего начальника филиала "Строительного управления по Ленинградскому военному округу" "ППК "ВСК" Дамира Гильфанова в исправительную колонию строгого режима на пять лет пять месяцев по делу о получении взятки в 1 млн рублей при гособоронзаказе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 5 месяцев в ИК строгого режима, со штрафом в 2 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 6 лет", - говорится в сообщении.

Фигурант признан виновным в совершении коррупционных преступлений при заключении государственных контрактов с Минобороны РФ. Процесс проходил в закрытом режиме. Гильфановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Также у него конфискованы 3 350 000 рублей.

В рамках гособоронзаказа по строительству и реконструкции объектов для нужд Минобороны РФ между МО РФ и ППК "ВСК" был заключен контракт на устройство ограждения Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц МО РФ. При исполнении контракта между ППК "ВСК" и ООО "Техноинвест Псков" был заключен договор субподряда.

Начальник филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" ППК "ВСК" Дамир Гильфанов договорился с директором ООО "ТИП" о получении взятки в 1 млн рублей за содействие в беспрепятственной сдаче-приемке работ по договору субподряда. После этого в августе 2022 года гендиректор передал фигуранту через знакомого 500 тыс. рублей, вторую часть суммы - через сына. При этом ни знакомый, ни сын, не знали о содержимом пакетов.