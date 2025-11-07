В Херсоне произошли новые серии взрывов
Редакция сайта ТАСС
13:55
обновлено 14:54
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Еще две серии взрывов произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом написало украинское издание "Общественное. Новости".
Ранее это же издание сообщало о двух сериях взрывов в городе. Таким образом, в течение суток в Херсоне взрывы были слышны четыре раза.
Воздушная тревога в контролируемых Киевом районах Херсонской области не объявлялась.
Позже издание сообщило о новых взрывах в городе. При этом воздушная тревога не объявлена.
В то же время сирены работают в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В новость внесены изменения (17:53 мск) - добавлена информация о новых взрывах.