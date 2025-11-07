В Херсоне произошли новые серии взрывов

При этом воздушную тревогу в городе не объявили

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Еще две серии взрывов произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом написало украинское издание "Общественное. Новости".

Ранее это же издание сообщало о двух сериях взрывов в городе. Таким образом, в течение суток в Херсоне взрывы были слышны четыре раза.

Воздушная тревога в контролируемых Киевом районах Херсонской области не объявлялась.

Позже издание сообщило о новых взрывах в городе. При этом воздушная тревога не объявлена.

В то же время сирены работают в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

