Расследованием крушения вертолета в Дагестане займется МАК

Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Крушение вертолета в Дагестане классифицировано как катастрофа. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.