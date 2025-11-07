Расследованием крушения вертолета в Дагестане займется МАК
14:04
МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Крушение вертолета в Дагестане классифицировано как катастрофа. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.