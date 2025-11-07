В Белгородской области ранена замглавы администрации округа при атаке БПЛА

Женщину с минно-взрывной травмой доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Посохово Валуйского округа Белгородской области, ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

В сообщении говорится, что в селе Посохово Валуйского округа дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. Заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос получила ранения. Её доставили в Валуйскую ЦРБ с ранением мягких тканей головы и минно-взрывной травмой. Уточняется, что пострадавшей оказали медицинская помощь, лечение она продолжит амбулаторно.