Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили шесть украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники в период с 14:00 до 17:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"7 ноября в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - сообщили там.