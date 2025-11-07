Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили шесть украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
14:46
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"7 ноября в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - сообщили там.