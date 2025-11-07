ФСИН опровергла данные о причастности экс-сотрудника ведомства к убийству в ОАЭ

Указанный в публикациях СМИ фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Информация о причастности бывшего сотрудника ФСИН к убийству семейной пары из Петербурга в Объединенных Арабских Эмиратах не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Распространяемая в СМИ информация о причастности якобы бывшего сотрудника пенитенциарного ведомства к убийству двух граждан в ОАЭ не соответствует действительности. Указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары из Санкт-Петербурга, постоянно проживающей в Дубае. В пятницу суд в Петербурге арестовал троих подозреваемых.