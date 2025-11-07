В Ростове-на-Дону директора фирмы заподозрили в махинациях с ингаляторами

Ущерб составил 14 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении коммерческого директора и главного бухгалтера компании с госучастием за махинации с покупкой ингаляторов на 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По версии следствия, в 2021 году фигуранты, действуя по предварительному сговору, привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг. Акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, со счетов предприятия были списаны денежные средства на сумму свыше 14 млн рублей за фактически невыполненные работы. По материалам УФСБ России по Ростовской области следователи возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении.

По версии следствия, впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением.

Подозреваемые задержаны, в их домах и на рабочих местах прошли обыски. Следствие просит суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент с ингаляторами не единственный, на счету директора по коммерческой деятельности и главного бухгалтера акционерного общества с государственным участием несколько эпизодов, всего установлен ущерб в 50 млн рублей.