В Белгородской области женщина пострадала при атаке ВСУ

Раненую доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Женщина получила ранения в Грайвороне Белгородской области в результате атаки ВСУ на социальный объект. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В городе Грайвороне на социальный объект с беспилотника сброшено взрывное устройство. Женщину, получившую осколочное ранение мягких тканей плеча и баротравму, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Грайворонском округе в селе Безымено вследствие детонации дрона на территории предприятия повреждена одна единица спецтехники, в селе Головчино от атаки FPV-дрона в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. В Шебекине FPV-дрон ударил по территории предприятия - повреждены кровля административного здания и автомобиль. "В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно - посечены фасад и остекление частного дома", - сообщили в оперштабе.

В селе Тишанка Волоконовского района после сбросов взрывных устройств с беспилотника в здании соцобъекта и двух частных домах разрушены кровли. Кроме того, одно домовладение уничтожено огнем. "В селе Пристень Валуйского округа в результате удара дрона повреждены частный дом и автомобиль. Информация о последствиях уточняется", - добавили в оперштабе.