В Брянской области три сотрудницы предприятия пострадали при атаке ВСУ

Украинские боевики нанесли целенаправленный удар, заявил губернатор Александр Богомаз

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

БРЯНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали территорию предприятия в Брянской области. Пострадали три сотрудницы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия", - написал он.

По словам губернатора, женщины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.