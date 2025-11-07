На северо-востоке Казахстана в ДТП с автобусом погиб человек

Еще шесть человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Рейсовый автобус опрокинулся в кювет на северо-востоке Казахстана в Павлодарской области, в результате один пассажир погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, обстоятельства и причины аварии уточняются. Авария произошла вблизи поселка Шидерты, автобус ехал из Павлодара в Кызылорду. Согласно опубликованным полицией фото с места ЧП, в том районе прошли обильные снегопады.

7 ноября в ряде регионов Казахстана было выпущено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях - метели и сильном ветре. Ряд дорог от столицы Астаны до границы с Россией из-за этого был закрыт, в том числе, по данным МЧС, вечером было закрыто движение по трассе от Астаны до Павлодара через Шидерты, далее эта трасса проходит до границы республики с РФ.