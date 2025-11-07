В ДНР мужчина погиб из-за детонации взрывоопасного предмета

Речь идет о жителе села Кириловка

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Кириловка Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Населенный пункт Кирилловка (Волновахский муниципальный округ): в результате детонации ВОП по ул. Степной погиб мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении.