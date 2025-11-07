В ДНР мужчина погиб из-за детонации взрывоопасного предмета
19:34
ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Кириловка Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
"Населенный пункт Кирилловка (Волновахский муниципальный округ): в результате детонации ВОП по ул. Степной погиб мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении.