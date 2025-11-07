В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

В регионе работают системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.

По словам губернатора, в Россошанском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. "Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - добавил Гусев.

Также, как сообщил губернатор, угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском районе.