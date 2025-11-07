В Курской области уничтожили беспилотники ВСУ
20:44
КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотники ВСУ над Курском, повреждены частные дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.
"Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники. Есть повреждения частных домов в Железнодорожном округе. Информация уточняется", - написал он.