В Курской области уничтожили беспилотники ВСУ

В Железнодорожном округе зафиксировали повреждения частных домов

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотники ВСУ над Курском, повреждены частные дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

"Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники. Есть повреждения частных домов в Железнодорожном округе. Информация уточняется", - написал он.