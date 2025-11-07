В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

Без электричества остались населенные пункты нескольких районов

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Без электричества остались населенные пункты нескольких районов региона, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции <...> населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации главы региона.