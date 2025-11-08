Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 14

Грузовой самолет потерпел крушение около аэропорта вылета

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Об этом сообщил мэр Луисвилла Крейг Гринберг в X.

"Вечером на месте крушения была обнаружена еще одна жертва. Таким образом, число погибших достигло 14", - написал он.

Грузовой самолет MD-11 компании UPS, направлявшийся из Луисвилла в Гонолулу, потерпел крушение около 17:20 по времени восточного побережья (01:20 мск 5 ноября). На борту находились три члена экипажа. По сведениям телеканала WLKY, причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и потеря мощности. Воздушное судно, заверили власти, не перевозило опасных грузов, однако в результате крушения пострадали объекты двух предприятий - фабрики по переработке отходов и магазина автомобильных запчастей.