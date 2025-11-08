В Северной Осетии вводили режим беспилотной опасности

Глава республики Сергей Меняйло призывал сохранять спокойствие

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности вводили в Северной Осетии, сообщал глава республики Сергей Меняйло.

"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - писал он в своем Telegram-канале.

Позже Меняйло сообщил об отмене режима беспилотной опасности.

