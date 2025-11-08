В Саратовской области отменили опасность атаки БПЛА
05:22
САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников отменили в Саратовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.
"Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Саратовской области 8 ноября. Возвращайтесь к месту работы или проживания. Будьте внимательны!" - говорится в сообщении.
Опасность была объявлена в регионе около 03:30 мск. По информации губернатора Романа Бусаргина, в результате атаки БПЛА есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек.