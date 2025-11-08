В Саратове при атаке БПЛА травмы средней степени тяжести получили два человека

Им оказывается необходимая медицинская помощь

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Два человека получили травмы средней степени тяжести в результате атаки БПЛА на Саратов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре", - написал он.

Бусаргин отметил, что поврежден один многоквартирный жилой дом, в части квартир выбиты окна. "Районная администрация уже начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан", - сообщил глава региона.

Кроме того, есть повреждения автомобилей. По словам губернатора, владельцам транспортных средств будет оказана материальная помощь после проведения независимой оценки.